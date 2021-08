Roberto Costantini ospite di Book Faces

CIVITAVECCHIA – Venerdì 6 agosto alle 19.00 nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Libri con le Stelle”, che si svolge presso il Parco della Resistenza (Parco Antonelli) ed è organizzata dall’associazione culturale Book Faces di Civitavecchia con il contributo della Fondazione Cariciv e di altri benefattori tra cui il Civitavecchia Rugby Centumcellae, il Gruppo Immobiliare Bisozzi, CVM il Rubinetto, Oro In di Mario Girelli, Ombrellificio Pianelli, Le delizie di Nonna Rosa, il Demodé cocktail bar, Estetica Annalaura e la Palestra VIP Club.

Ospite dell’associazione sarà lo scrittore Roberto Costantini che presenterà il suo ultimo libro “Una donna in guerra” (Longanesi), appassionante spy story ambientata tra Italia e paesi arabi, che prende spunto da un attentato terroristico sventato a Roma. Dopo il promettente inizio, la storia si sviluppa su tre filoni narrativi che si incrociano e mirano a scavare nei complessi meccanismi celati dietro l’attacco all’occidente.

Roberto Costantini, attuale dirigente della LUISS Guido Carli di Roma dove insegna Business Administration, è famoso per aver pubblicato il suo primo romanzo “Tu sei il male” seguito da “Le radici del male” e “Il male non dimentica”, che compongono la trilogia del Male. Con il romanzo “Anche le pulci prendono la tosse” ha destinato i diritti d’autore in beneficenza agli ospedali nella lotta contro il Coronavirus.

È stato vincitore del Premio Scerbanenco (2011), del Premio Azzeccagarbugli per il Romanzo Poliziesco (2012), del Premio Camaiore di Letteratura Gialla (2012) e del Premio Scerbanenco per la “trilogia del male” (premio speciale 2014), nonché finalista al Premio bancarella (2016).

La presentazione del libro sarà a cura di Gino Saladini. La vendita del libro sarà curata dalla libreria Dettagli.