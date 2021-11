Roberto Ciufoli al Teatro Boni di Acquapendente

ACQUAPENDENTE – Prosegue a pieno ritmo la stagione del Teatro Boni di Acquapendente, con direzione artistica di Sandro Nardi. Il prossimo spettacolo in cartellone è “Tipi”, scritto e diretto da Roberto Ciufoli e prodotto da Danton Q, un recital comico-antropologico che da alcuni anni sta riscuotendo un notevole successo sui palcoscenici di tutta Italia. L’appuntamento è sabato 20 novembre 2021 alle ore 21.00, con replica domenica 21 novembre alle ore 17.00.

Nato a Roma nel 1960 e diventato noto al grande pubblico con il gruppo comico della Premiata Ditta, formato nel 1986 insieme a Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno, Roberto Ciufoli ha proseguito una carriera di attore e regista in cinema, teatro e televisione. In “Tipi” Ciufoli propone varie tipologie umane mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda a un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di scegliere le parole attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni. Un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, musicalmente supportato dalle vocalizzazioni sonore di David Barittoni. Un vero e proprio “multi-one-man show”.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass. Per informazioni e biglietti: www.teatroboni.it – www.vivaticket.com – 0763.733174 – 334.1615504.