“Ridendo senza pietà” all’Arena Gassman

CIVITAVECCHIA – All’Arena Gassman di Civitavecchia, un nuovo appuntamento – al fresco – con la risata. Per il ciclo “Ridi ridi che mamma ha fatto gli gnocchi”, giovedì 4 agosto alle 21:00 andrà in scena “Ridendo senza pietà”.

Raffaele De Bartolomeis (nella foto), Patrizio De Paolis e tanti altri comici ci accompagneranno in una serata frizzante in cui il comando è uno solo: farvi ridere! Gli stessi utilizzeranno tutti i pezzi a loro disposizione per divertirci e condurci in un mondo irresistibile; quello della comicità sfrenata! E al termine dello spettacolo, l’usuale porzione di gnocchi per tutti.

Prezzo del biglietto d’ingresso: 15 euro (tutto compreso).

Orario botteghino: 17.00 / 20.00, dal lunedì al venerdì.

Info e prenotazioni al 328 1224154.