“Rest@te in Centro” apre i festeggiamenti per Santa Marina

SANTA MARINELLA – La stagione degli eventi estivi si apre venerdì prossimo, 17 giugno, con un lungo fine settimana di festeggiamenti, promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con la comunità religiosa, tutti dedicati a Santa Marina, compatrona di Santa Marinella.

Lo annunciano il Sindaco Pietro Tidei e la consigliera Maura Chegia insieme al comitato promotore e al parroco Don Salvatore Rizzo che hanno invitato tutta la popolazione e i turisti che saranno ospiti della cittadina a partecipare numerosi.

Molti gli appuntamenti in programma che avranno inizio il prossimo 17 giugno presso il porticciolo turistico di Santa Marinella alle ore 9, 30 con una regata velica. In serata alle ore 21 sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe il saluto del Sindaco Tidei e del Vescovo a seguire una rappresentazione teatrale a cura della ormai famosa compagnia Percuoco che narrerà la storia di Santa Marina tra verità e leggenda.

Ancora tanta animazione, sabato mattina al porticciolo che ospiterà anche una serie di giochi per i bambini grazie all’associazione pesca sportiva e al Gruppo Scout, mentre alle ore 19 sulla terrazza panoramica del Porticciolo si celebrerà una Santa Messa allietata da un coro Gospel.

Dalle ore 21 il centro storico di Santa Marinella per l’occasione sarà animato per la presenza di artisti di strada. Domenica sera la manifestazione si concluderà dalle ore 21.30 con una nuova esibizione della banda musicale di Santa Marinella “Uniti per la Musica”.

Si tratta di un primo importante appuntamento promosso in questo avvio di stagione turistica dall’amministrazione comunale a cui faranno seguito molti altri eventi che verranno presentati a giorni e che, come hanno solo anticipato il Sindaco Tidei e la consigliera Chegia, mirano a rendere unica questa estate, che inizia proprio all’insegna della rinascita dopo due anni segnati dalla pandemia.