“QUARKe storia” , sabato 20 maggio al Teatro Traiano

CIVITAVECCHIA – E’ tutto pronto per lo spettacolo “QUARKe storia”, la commedia in due atti scritta e diretta dall’ex collaboratore della scuola Flavioni, Carlo Gattavilla, che sarà portata in scena al Teatro Traiano sabato 20 maggio, con due spettacoli (un matinèe alle 10 per gli alunni dell’Ic Civitavecchia 2 ed un serale alle 21 aperto al pubblico). Si tratta di una carrellata di eventi e personaggi storici rivisti in chiave ironica, un esilarante viaggio durante il quale si ripercorreranno momenti determinanti della storia dell’umanità.

Nell’intenzione del Team teatrale l’omaggio al più amato divulgatore storico-scientifico italiano, Piero Angela, scomparso lo scorso 13 agosto, doveroso riconoscimento per l’amore profuso nella trasmissione del sapere.

Non mancheranno battute sagaci legate ad aspetti di vita contemporanea, intermezzi coreografici ed una conclusione emotivamente coinvolgente, contenente un messaggio universale di pace e di amore fraterno.

A dirigere i sessantacinque alunni della scuola, oltre a Gattavilla, i docenti Manola e Marco Camilletti, Nadia Stanzione e Francesco Carusi.

“Bissare il successo fatto registrare da “Demoni in paradiso” non è un compito semplice – afferma la referente del Team nonché coregista, Prof.ssa Manola Camilletti – Ma ci siamo messi nuovamente in gioco ed abbiamo sfoderato tutte le energie possibili per dar vita ad un progetto basato sulla necessità di tornare a vivere anche attraverso la fantasia e la creatività. E così abbiamo dato vita ad un percorso intenso, emozionante, grazie agli oltre sessanta studenti che, con cura e dedizione, hanno ascoltato i consigli offerti e lavorato sodo per raggiungere obiettivi di consapevolezza e, soprattutto, di fiducia nelle loro capacità. Ci siamo emozionati nel vederli superare paure ed incertezze. Ci siamo commossi nel toccare con mano le fragilità di ognuno, le quali, prova dopo prova, sono diventate determinate sicurezze. Ci siamo deliziati nell’osservare l’acquisizione di responsabilità del gruppo, diventato sempre più coeso e comunicante. Miracoli del teatro – conclude la prof.ssa Camilletti – abbinati al miracolo della conoscenza, di quel sapere magico che il compianto Piero Angela ha insegnato a tutti noi a rincorrere”.

Grande emozione anche da parte della Dirigenza per questo appuntamento sentito ed atteso da tutto il comprensivo. “Anche quest’anno l’adesione da parte degli alunni al progetto è stata consistente – spiega il Dirigente, Prof.ssa Francesca De Luca – nella consapevolezza che ognuno può mettersi alla prova e manifestare le proprie attitudini espressive, aldilà delle competenze scolastiche. In un mondo che va sempre alla ricerca di sensibilità e solidarietà questa iniziativa rappresenta per noi e per tutto il territorio un grande esempio di allegra condivisione, di rispetto reciproco ed un’occasione per dare senso al proprio cammino all’interno della comunità scolastica. Siamo convinti che il teatro costituisca il modo più significativo per dare senso all’individuo, che non è più spettatore ma diventa attore e protagonista del proprio vissuto, attraverso le sue espressioni corporee, umane e relazionali, perché – conclude il Dirigente – il teatro rinforza, costruisce e rigenera”.