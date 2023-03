“Punti di vista”: per ritrovare la memoria cittadina

CIVITAVECCHIA – Sono 21 i lavori fotografici che il gruppo ISO 100 espone nella mostra “Punti di vista” che sarà inaugurata Venerdì 17 Marzo 2023 alle ore 18.00 presso lo spazio museale polivalente polifunzionale e multimediale “La Memoria Ritrovata”, ubicato nel nobile Palazzo Manzi di Via Piave 3, accanto al museo virtuale della “Macchina del Tempo” nel cuore del centro storico di Civitavecchia.

Si tratta delle opere di una parte dei fotografi amatoriali del giovane gruppo ISO 100 che raccontano, attraverso il loro sguardo, la storia di Civitavecchia e non solo, ognuno con la personale tecnica ed interpretazione della realtà.

“Punti di vista” é la sesta mostra ospitata dal 14 Maggio dello scorso anno all’interno dello spazio museale ideato da Roberta Galletta e nato per recuperare, attraverso la partecipazione attiva dei civitavecchiesi, la memoria collettiva cittadina ed ospitare i talenti civitavecchiesi che operano nel campo artistico-letterario.

Partecipazione ad ingresso libero e gratuito dalle 18.00 alle 21.00 da venerdì 17 Marzo 2023 a Domenica 19 Marzo 2023 presso “La Memoria Ritrovata”.

Nelle immagini la sala della Memoria Ritrovata e la locandina della mostra ISO 100.