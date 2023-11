Pro Loco ricerca attori e figuranti per la tradizionale rappresentazione del Presepe Vivente “Seguendo la Cometa”

CIVITAVECCHIA – Dalla Pro Loco cittadina riceviamo e pubblichiamo

Nella splendida cornice delle Terme Taurine, la Pro Loco cittadina organizza anche quest’anno la tradizionale rappresentazione del Presepe Vivente “Seguendo la Cometa” con la regia di Francesco Angeloni e Chiara Barbera.

La manifestazione è rientrata tra i progetti di “Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali dalla Regione Lazio” di cui alla L.R. n. 26 del 28.12.2007, art. 31.

Al fine di dare sempre maggiore importanza alle tradizioni, in un mondo in continuo cambiamento, l’edizione 2023 sarà ancora più ricca di quadri e personaggi. Per tale motivo la Pro Loco è alla ricerca di Attori e Figuranti per completare il cast della rappresentazione.

Tutti possono partecipare al presepe vivente: un ruolo ricco di significato storico e spirituale ambientato in un’atmosfera magica.

Chi fosse interessato a partecipare è invitato a presentarsi domenica 12 Novembre alle ore 10.30 presso le Terme Taurine per l’assegnazione dei ruoli (parlanti e non).

Per informazioni è possibile contattare i numeri 338 327 9798 oppure 3899220954.

F.to Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi