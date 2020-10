Premio Letterario Allumiere “Femminile, Plurale”: ecco il terzetto di finaliste

ALLUMIERE- Nel pomeriggio del 16 ottobre, nel Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, il gruppo del Premio Letterario Allumiere “Femminile, Plurale” ha comunicato ufficialmente il terzetto di autrici finaliste.

Il pomeriggio culturale di Allumiere si è aperto con l’inaugurazione della mostra personale di arte contemporanea della pittrice romana Patrizia Innocenzi intitolata Intimità, visitabile gratuitamente presso le sale del Museo Civico di Allumiere A.Klitsche De La Grange fino al 30 ottobre. La pittrice ha personalmente guidato alla scoperta del suo introspettivo percorso artistico i gruppi di visitatori che hanno potuto quindi confrontarsi direttamente con lei sui temi della violenza di genere, della resilienza ma anche delle inusuali tecniche pittoriche realizzate. A seguire si è tenuto il primo Aperitivo Letterario del Premio Letterario di Allumiere Femminile,Plurale. L’iniziativa è stata occasione per un evento presentato dalla nota giornalista Romina Mosconi e animato dalle intense letture degli incipit dei testi in finale da parte dell’artista Novella Morellini, voce irrinunciabile che in ogni edizione ha dato vita alle parole delle autrici finaliste del Premio Femminile,Plurale. All’appuntamento sono stati invitati ad assistere i componenti della Giuria dei Lettori

“Abbiamo fortemente voluto un evento che inaugurasse il Premio Letterario da condividere con la Giuria dei Lettori – dichiara Brunella Franceschini, Assessore alla Cultura e alle Pari opportunità di Allumiere – è doveroso ringraziare tutti i lettori che si sono impegnati a leggere le opere in gara e che ogni anno ci aiutano a portare a termine il progetto del Premio Letterario Allumiere Femminile,Plurale. Tengo a ringraziare sentitamente la Fondazione Ca.Ri.Civ per il sostegno dato a questa manifestazione in cui ha dimostrato di credere fortemente sin dal primo giorno”.

Il gruppo di lavoro del Premio ha invitato tutta la Giuria del Lettori a partecipare a questo evento perché fossero loro i primi a sapere i nomi delle tre finaliste. Vale la pena ricordare che i testi in gara erano oltre cinquanta e che solo sei sono giunti, attraverso la valutazione della Giuria dei Lettori ad essere esaminati dalla giuria delle Esperte. Le Giurate – la linguista Veronica Ricotta, l’editor Martina Testa e la redattrice e professoressa Angelica Zappitelli – hanno poi selezionato tra i sei sottoposti al loro giudizio i tre testi finalisti.

Alla serata del 24 ottobre avranno quindi accesso – in ordine alfabetico – Amori Comunisti di Lucia Castellina, Cronache Nottetempo, Come oro nelle crepe di Gioia Di Biagio, Mondadori e Consigli per essere un bravo immigrato di Elvira Muj?i?, Elliot.

Le tre autrici saranno presenti alla serata di premiazione, che sarà, come da tradizione, condotta da Gino Saladini e si terrà il 24 ottobre dalle ore 18.00. Durante la finale si scoprirà quale delle tre opere si è aggiudicata il primo posto e la vittoria della terza edizione del premio. Il Gruppo di Lavoro del Premio Letterario Femminile, Plurale ha, inoltre, colto l’occasione per sorprendere i partecipanti all’Aperitivo Letterario comunicando alla Giuria dei Lettori e a tutti gli interessati a collaborare il lancio del progetto Ottobre Letterario, che vedrà la luce nel 2021 e che intende ampliare ed integrare gli orizzonti del Premio Letterario Allumiere Femminile, Plurale e realizzare una rassegna di eventi culturali a tema letterario ed editoriale, che spazino tra tutti i generi e che siano aperti a tutte le forme di comunicazione. Una possibilità per Allumiere e il suo territorio di arricchire la sua offerta culturale ed andare incontro a nuove prospettive.

Tutte le novità e le iniziative relative al Premio Letterario Allumiere Femminile, Plurale si possono seguire sul sito femminileplurale.altervista.org, sulle pagine Facebook: premioletterarioallumiere e Instagram: femminile_plurale_allumiere. L’organizzazione può essere contattata tramite mail a premioletterarioallumiere@gmail.com.