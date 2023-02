Piripò racconta ai bimbi “Alì Babà e i quaranta ladroni”

CIVITAVECCHIA – Il folletto Piripò è pronto nuovamente a portare lontano lontano i bimbi e le bimbe ed a far viaggiare loro sulle ali della fantasia, ancora una volta grazie ad una favola meravigliosa. Domenica 12 febbraio alle ore 15:00 andrà infatti in scena al Nuovo Sala Gassman “Alì Babà e i quaranta ladroni” tratto da “Le mille e una notte”.

La sinossi: “In una città della Persia vivevano due fratelli: Cassin e Alì Babà. Non erano affatto ricchi, perché il loro vecchio padre, morendo, aveva lasciato soltanto un piccolissimo podere, che essi avevano diviso a metà. Ma le cose erano andate diversamente per i due fratelli: Cassin aveva sposato una donna ricca, che gli aveva portato in dote un magazzino pieno di mercanzia, e nel giro di pochi mesi era diventato il più ricco mercante della città. Alì Babà aveva sposato una donna povera come lui, e per mantenere i suoi figli non aveva altro mezzo che tagliare la legna nella foresta che sorgeva al limite della città. E fu proprio nella foresta che cominciò la grande avventura di Alì Babà, il povero boscaiolo”.

Info al 328 1224154. Orario botteghino:17:00-20:00, dal lunedì al venerdì compreso.