 Pino Insegno e Alessia Navarro in scena al Teatro Boni di Acquapendente

ACQUAPENDENTE – Dopo l’entusiasmante notte di San Silvestro con l’esibizione degli Jashgawronsky Brothers, il 2020 al Teatro Boni di Acquapendente si apre nel giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, con un nuovo appuntamento della stagione diretta da Sandro Nardi.

Alle ore 17.30 saliranno sul palco Pino Insegno e Alessia Navarro in “Imparare ad amarsi” di Pierre Palmade e Muriel Robin, per la regia di Siddhartha Prestinari.

“Imparare ad amarsi” è una storia d’amore come tante. Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi di dubbi, mancanze e rancori. Poi la vita che riprende colore con nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un riavvicinamento perché come dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi.

La forza di questo testo, che ha registrato per anni il tutto esaurito in Francia e ha ottenuto grande successo anche in Italia, è l’originalità della struttura: sembra ispirato a “Le sedie” di Ionesco, in cui gli attori interagiscono con decine di altri personaggi invisibili ma reali, creando sublimi siparietti. I dialoghi ficcanti, divertenti, intrisi di grande ironia danno un ritmo musicale al racconto e ci si ritrova a ridere dell’amore, a ridere di noi stessi, ma soprattutto ci si ritrova con la voglia di innamorarsi ancora, perché con l’amore non c’è storia: ti acchiappa, ti stordisce e vince sempre.

Per informazioni e biglietti: 0763.733174 – 334.1615504 – www.teatroboni.it.