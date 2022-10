“Piedigrotta”: al Nuovo Gassman la Napoli verace

CIVITAVECCHIA – Una storia che promette di coinvolgere fino all’ultimo secondo, quella che verrà rappresentata martedì 1 novembre alle ore 19:00 e mercoledì 2 (in replica) alle ore 21:00 sulle tavole del Nuovo Sala Gassman. Stiamo parlando di “Piedigrotta” di Alfiero Antonini per la regia di Anna Baldoni.

Sinossi

Quella di Piedigrotta, che ha antiche origini, era la festa delle feste per i napoletani veraci. Nata in un mondo semplice e povero, era l’occasione che permetteva alla povera gente, solo in quel giorno di fare quello che “i signori” facevano sempre: mangiare, bere, ballare, cantare e divertirsi. Tutto in modo sfrenato! La festa ha attraversato i secoli. Nella realtà di oggi vuole dare un insegnamento importante per il futuro ed essere una severa critica all’azione politica che caratterizza alcuni uomini al potere. La trama dello spettacolo ripercorre la storia di questa festa; tutto è impreziosito da scene dove protagonisti saranno i personaggi storici e quelli presi dal popolo. Inoltre: tarantelle, balletti e belle canzoni che hanno portato in tutto il mondo la fama e il cuore di Napoli. Insomma uno spettacolo che fa ridere e, nello stesso tempo, fa riflettere.

Il cast: Simone Luciani, Vincenzo di Sarno, Antonio Noto, Linda Fiore, Stefano Campidonico, Anna Baldoni, Floriana Gigli, Salvo Misseri, Melinda Mondelli, Marina Peluso, Giovanna Mallamaci, Vincenzo Sperandei, Gianmarco De Fazi, Vincenzo Ricotta. Con la partecipazione di Sasha Pilara.

Il tutto, oltremodo impreziosito da Associazione culturale Blue in the Face, Scuola di Canto “Lorena Scaccia” e Asd Centro di Danza di Elisabetta Senni.

Orario botteghino: lunedì – venerdì, 17:00 / 20:00. Info, come sempre, al 328 1224154.