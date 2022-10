Per gli amanti dei giochi c’è il “Mucca Games”

CIVITAVECCHIA – Sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre “Mucca Games”, la storica convention del gioco da tavolo civitavecchiese, torna ad invadere il centro città per la sua venticinquesima edizione.

L’evento, sviluppato e realizzato in sinergia da numerose realtà del territorio e del settore ludico quali il Centro del Buongusto, Granari Spazio Off, Novecentonovanta, Armata Brancaleone, Cinecircolo XXI CGS, Il Bivacco dello Scacco, ASD Circolo Damistico Romano, Tana dei Goblin Civita Castellana, permetterà di poter provare tantissimi giochi messi a disposizione dagli organizzatori nonché dai main partner dV Giochi, Ghenos Games, FORTE Festival! E Magic World, il tutto con il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

La due giorni si svolgerà tra via Montegrappa e il teatro Granari Spazio Off, e sarà animata anche da diversi incontri, quali quello con Emiliano Sciarra, che verrà premiato per il ventennale di Bang!, gioco da lui ideato e distribuito in tutto il mondo, con i fumettisti Fabrizio Mancini, Francesco Prezioso e Carlo Cid Lauro, che presenteranno la loro opera “I Divulgatori – Operazione Colpo Grosso”, con il creator Andrea Prosperi alias Biancorossoeblu, e con uno speciale apputamento dedicato al ludologo Ennio Peres, recentemente scomparso.

Ovviamente largo spazio a tutte le sfaccettature del gioco da tavolo e dell’attività ludica in generale: demo presso le ludoteche del Mucca Games, playtest dedicati ai giochi dV Games e Ghenos Games, Area Kids dedicata ai titoli per i più giovani, tornei di scacchi, dama, carte collezionabili, percorsi di ciclotappo e molto altro.

Sarà anche un ghiotta occasione per gli esperti del settore con il “Review Corner”, curato da Stefano Castelli e Sergio Roscini, dove creatori ed ideatori di giochi da tavolo potranno avere tutti i consigli utili per migliorare le proprie idee e con l’asta dei giochi da tavolo curata dalla Tana del Goblin di Civitacastellana.

Per tutte le informazioni potete consultare il sito ufficiale del Mucca Games le pagine social degli organizzatori, l’ingresso a tutti gli eventi e a tutte le aree è gratuito.