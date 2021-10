Pena di morte, se ne parla con Amnesty International

CIVITAVECCHIA – Ogni anno, il 10 ottobre, attiviste, attivisti e organizzazioni contro la pena di morte si mobilitano insieme per celebrare la Giornata mondiale contro la pena di morte. Lo scopo della ricorrenza è quello di accrescere la consapevolezza sull’uso della pena di morte, rafforzare l’attivismo contro la sua applicazione e lavorare per l’obiettivo finale della sua abolizione in tutto il mondo.

Sabato 09 ottobre dalle ore 16:30, presso gli ORTI SOLIDALI di Villa Albani a Civitavecchia, il gruppo Amnesty International 240 organizzerà un incontro di sensibilizzazione per l’abolizione della pena di morte: gli attivisti di Amnesty, insieme con Ezio Savasta (insegnante, blogger e volontario della Comunità di Sant’Egidio, membro della Equipe internazionale per l’abolizione della pena di morte) e Maria Elena Lacquaniti (Chiesa Evangelica Battista di via dei Bastioni a Civitavecchia), condurranno un momento di riflessione cui sono invitati tutti gli interessati.