Pasolini nel centenario della nascita alla Biblioteca Comunale di Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Un nuovo appuntamento culturale e letterario è in programma per domani pomeriggio, venerdì 6 maggio, e sarà ospitato presso la Biblioteca comunale Capotosti di Santa Marinella in via Aurelia. L’incontro avrà inizio alle ore 17 con la presentazione dell’ultimo libro di Lucia Visca, “Pasolini 1922-2022 Un mistero italiano”.

La Visca fu tra le prime persone che accorse all’Idroscalo di Ostia, la mattina del 2 novembre 75, quando ancora non era stato dato il nome di Pier Paolo Pasolini al povero cadavere rinvenuto.

La sua testimonianza sarà integrata con la rilettura degli Scritti Corsari e delle Lettere Luterane ad opera di Laura Perini. È stato previsto per rendere l’evento ancora più coinvolgente un accompagnamento musicale a cura di Federico Fabrizi.

Sarà possibile partecipare recandosi in presenza presso la biblioteca comunale o seguire la diretta dell’evento su Facebook.