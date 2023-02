Parte coi migliori auspici il progetto a “A gonfie vele” dell’ASD Pianeta Mare

CIVITAVECCHIA – Il progetto “A gonfie vele” dell’ASD Pianeta Mare di Promozione Sociale è partito con tutti i migliori auspici.

Lo scorso 16 febbraio 80 ragazzi dell’istituto nautico Marcantonio Colonna di Roma e di Anzio si sono dati appuntamento al porto di Civitavecchia per l’inizio delle attività pratiche sulle imbarcazioni dei soci dell’associazione e della superba RAN dello skipper Giorgio Tedesco di Vela 6 a cui va il ringraziamento degli organizzatori per il supporto offerto.

Alla gradita presenza del sindaco Ernesto Tedesco e degli assessori Simona Galizia e Francesco Serpa è avvenuto il taglio del nastro che ha inaugurato l’inizio delle attività pratiche in mare.

“Vedere 80 ragazzi operosi sulle imbarcazioni, assistiti dai soci volontari, ha entusiasmato sia i professori che le istituzioni presenti ed in particolare per un progetto che cerca di riportare tra i giovani quella cultura marinara oramai persa a Civitavecchia. Pianeta mare è fiduciosa in future collaborazioni sia con l’amministrazione e con chiunque voglia partecipare a ciò che riguarda il mare, l’ambiente e il turismo nautico”.