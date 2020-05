“Pandemia di Arte e Cultura”, inaugurate le mostre on line

TOLFA – Terminata la raccolta fondi in Norvegia a cura del centro studi italo norvegese di Tolfa sponsor dell’iniziativa artistico culturale “Pandemia di Arte Cultura”. I fondi raccolti, per un totale di 4090 euro, saranno devoluti in parti uguali tra l’ospedale San Paolo di Civitavecchia e famiglie in difficoltà, causa corona virus, del comune di Tolfa.

Pandemia di Arte e Cultura” è il nome di una proposta artistica online, ideata dal Laboratorio Boschivo (Tolfa) in un momento in cui tutte le attività artistico culturali, sportive sono state chiuse. Rivolta inizialmente ad artisti, poi come una pandemia di arte e cultura aperta a giovani studenti.

Si è inoltre deciso di creare una edizione sponsor per incentivare aiuto economico all’ospedale di zona, Sanpaolo di Civitavecchia e ampliare così anche la partecipazione alla mostra. Lo scopo di Pandemia è incentivare arte e cultura, “un virus” che non mette paura.

Undici artisti, 4 i paesi coinvolti: Italia-Austria-Finlandia-Norvegia, diciotto gli studenti partecipanti, dalla scuola primaria al liceo, otto le adesione all’edizione sponsor al momento, sempre aperta per tutto il periodo della mostra.

L’evento artistico culturale, pone tematiche quali natura, confini, solitudine, comunicazione, futuro.

Le mostre sono in contemporanea su apposito sitoweb, www.galleriaculturale.com Inaugurate il 1 maggio, avranno la durata di tre mesi.