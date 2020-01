“Oplà…” Al Nuovo Gassman arriva Selvaggia Lucarelli

CIVITAVECCHIA – Il Teatro Nuovo Sala Gassman è lieto di presentare Selvaggia Lucarelli in “Oplà, giustizia è fatta”.

La nota giornalista civitavecchiese, venerdì 17 gennaio dalle ore 21.00, ci introdurrà in diversi casi ordinari e scellerati di stalking mediatico, nell’universo del giustizialismo parolaio, delle risse in Rete dove ognuno è convinto della causa che sostiene, senza margine alcuno di dubbio. Ciò, in un contesto scenico come nella tradizione de “Il Pensiero e la Scena”, ideato e coordinato da Ettore Falzetti con il contributo artistico di Lucia Scaggiante e la partecipazione di Simona De Leo e Nico Lipparelli, giunto alla quinta stagione. Direzione artistica di Enrico Maria Falconi.

Ingresso ad offerta libera. Prenotazioni ai numeri 0766.672382 e 328.1224154.