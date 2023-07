“Olio: l’Imperatore della Tavola”, appuntamento con la buona alimentazione e tutela della biodiversità

CIVITAVECCHIA – L’evento di domenica prossima è targato Università Agraria di Civitavecchia , con la fattiva collaborazione di Stefano De Paolis neo consigliere e delegato alle Politiche Agricole. Tutto parte con l’iniziativa Forte Festival del maggio scorso quando l’Università Agraria ha consentito, anche attraverso la fornitura di prodotti del territorio, di far apprezzare i sapori e la realtà agroalimentare di Civitavecchia agli oltre 200 artisti presenti. Di nuovo domenica prossima, questa volta nei locali di via Monte Grappa Re – Cycle cafè e Mood Food & Drink dalle ore 20 nell’ambito della manifestazione “Olio: l’Imperatore della Tavola” e con la collaborazione del frantoio OliTar di Tarquinia si parlerà di olio, di buona alimentazione e di tutela delle biodiversità rilanciando il concetto di olivicultura. Il tutto per preparare il lancio ufficiale dell’Olio di Traiano, fiore all’occhiello della produzione dell’Università Agraria di Civitavecchia