CIVITAVECCHIA – Altro imperdibile appuntamento del Cartellone Estivo dell’Arena Gassman. Giovedì 21 luglio alle ore 21:00, Raffaele De Bartolomeis sarà ivi in scena con “Olè…una risata lunga trent’anni”.

Olé, inteso come inno alla vita, grido liberatorio e scaramantico per esorcizzare paure e coltivare un atteggiamento mentale positivo, è il titolo del travolgente spettacolo con il quale, l’attore salernitano festeggia i primi trent’anni della sua carriera artistica tra teatro, fiction, radio e tv (ma anche frigorifero, lavatrice ed altri elettrodomestici comprati rigorosamente a rate) attraverso la sua galleria di irresistibili e stravaganti personaggi, monologhi, sketch, parodie, macchiette, gag, canzoni, imitazioni e poesie. La sua comicità gioca su ironia, equivoci, satira, doppi sensi, riflessioni esistenziali ed il coinvolgimento del pubblico che diventa parte integrante dello spettacolo e spettatore di sè stesso per dissacrare la realtà vedendola come ‘dal di fuori’, criticandola e stanandola nei suoi aspetti comici, quelli che ne denunciano l’inconsistenza, la fragilità e, perché no, la bellezza. Una serata scacciapensieri all’insegna dell’allegria e del buonumore nella quale, la leggerezza, viene intesa non come sinonimo di superficialità ma come chiave di lettura della realtà ovvero – citando Italo Calvino – ‘planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore’ .

Accompagnamento musicale di Piefrancesco Galeri, coreografie di Fabiola Zossolo ed elementi scenici di Riccardo Polimeni. E dopo lo spettacolo, gnocchi per tutti i convenuti! Ingresso: 15 euro. Orari botteghino: lunedì-venerdì dalle 17:00 alle 20:00. Info e prenotazioni ai numeri: 0766 672382 – 328 1224154