Nuovo Sala Gassman: Piripò e la sfida all’ultima Fiaba

CIVITAVECCHIA – Al Sala Gassman, domenica 8 maggio alle ore 15:00, nuovo appuntamento da non perdere per i bimbi. Nel giorno della Festa della Mamma, perché non festeggiare con la magia del teatro? E’ quello che si chiede anche Piripò nel prepararsi alla “sfida all’ultima Fiaba”. Siamo infatti arrivati all’esame per la luna d’argento ed il nostro simpatico folletto dovrà dimostrare tutto quello che ha imparato in questi mesi per ottenere l’agognato premio! Stavolta più che mai gli sarà necessario l’aiuto dei suoi piccoli amici per battere Piripaccio!

Prenotazioni al 328.1224154.