Nuovo Gassman: a grande richiesta torna “Ragazzini”

CIVITAVECCHIA – Torna a grande richiesta sul palcoscenico del Teatro Nuovo Sala Gassman uno spettacolo che ha emozionato ed appassionato il pubblico, rappresentato dai giovani della Compagnia Blue in the Face che hanno così riscosso un grande successo. Stiamo parlando di “Ragazzini”, scritto da Enrico Maria Falconi e diretto da Federica Corda, che andrà in scena mercoledì 21 settembre alle ore 21:00 e – in replica – giovedì 22 alla stessa ora.

Sinossi

Ci sono Estati che non si dimenticano. Ci sono Estati che si portano addosso per sempre. Tre “ragazzini” amici per la pelle, affamati di vita, pieni di cicatrici. Un nuovo straordinario viaggio nel tempo in un patto imperfetto tra amore ed amicizia. Dodici attori in una unica grande storia. Un omaggio a Dino Risi e a Federico Fellini. Giulio, Stella e Carlo non sono più inseparabili. Portano addosso un fattaccio accadutogli nel 1950. Una commedia che racconta 21 anni. Ventuno anni per restare…Ragazzini!