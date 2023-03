“Nu Bambiniello e tre San Giuseppe” al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Sul palco del Teatro Gassman, una commedia che si preannuncia irresistibile. Sabato 4 marzo alle ore 21:00 e in replica domenica 5 alle 19:00, in scena “Nu Bambiniello e tre San Giuseppe” di Gaetano Maio e Nino Masiello per la regia di Mirko Izzo.

“La commedia è in lingua napoletana ed è interamente ambientata in un piccolo paesino di collina, Rocca Letizia, dove vive Carmelina, avvenente e bellissima ventenne, con la sua famiglia. Spalleggiata dalla madre Eleonora, Carmelina accetta di partecipare ad un provino a Cinecittà. Il sogno che aveva di entrare nel mondo del cinema e di lasciare definitivamente la provincia, si infrange ben presto quando, in quel mondo, trova solo promiscuità e complottismo. Per un caso fortuito però si troverà, in quei giorni di soggiorno romano, a girare una piccola scena in un film allora considerato molto provocante, al limite dell’erotico. La piccola scena basterà ad etichettare la ragazza, tra i suoi compaesani, come ”poco di buono”. Al forte dispiacere del padre per l’accaduto, si affiancherà quello del fidanzato che per lavoro vive in Germania, e che al suo ritorno scoprirà tutto il fatto. Carmelina capirà presto di essere incinta, ma la paternità risulterà incerta. I candidati saranno un coltivatore di fragole, un avvocato cinico e un addestratore di uccellini un po’ matto. Complice involontario di Carmelina sarà Filiberto, amico di famiglia, in vacanza a Rocca Letizia per qualche giorno, al quale la ragazza confiderà subito tutto. Un padre conservatore, un codardo amico di famiglia, una coppia di suoceri assurdamente assortita, e una madre pronta a proteggere la figlia ad ogni costo, daranno a questa classica commedia degli equivoci un guizzo comico e un ritmo davvero serrato, nonché una morale che svelerà il vero senso dell’amore oltre tutti i pregiudizi”.

Il Cast: Rosaria Caruso, Raffaele Izzo, Paola Pagano, Marcella Izzo, Linda Fiore, Floriana Gigli, Silvia Serra, Salvatore Fusco, Silvestro Nardi, Francesca Pagano, Vincenzo De Luca, Mirko Izzo, Ciro Osservanza, Stefano Campidonico.

Info al 328 1224154. Orario botteghino: lunedì – venerdì, 17:00 / 20:00