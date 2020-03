“Non aprite quell’armadio”: al Granari Off una commedia misteriosa e sorprendente

CIVITAVECCHIA – Sabato 7 (ore 21:00) e domenica 8 marzo (ore 18:0), presso la spazio Granari Off, la Compagnia teatrale L’Arco presenta lo spettacolo “Non aprite quell’armadio”, di Flavio Olivieri, Stefano Olivieri, Patrizio Serpente e Luca Zonta. Sul palco: Marco Cristian Angeletti, Barbara Colasanti, Danilo Cuomo, Simone Fantozzi, Domiziana Giannini, Simone Giunti, Ilaria Iannetti, Martina Nardangeli, Marco Nocerino, Stefano Olivieri, Valerio Piacentini, Giulia Tacchi e Luca Zonta. Regia: Flavio Olivieri.

Dopo aver aperto la stagione teatrale 2019/2020 torna sul palco del Granari Spazio Off la Compagnia Teatrale L’Arco con uno spettacolo completamente inedito ed originale, dove la commedia farà da sfondo ad una trama misteriosa e sorprendente, garantendo tante risate e colpi di scena. Tre amici passano le loro giornate dentro un garage divisi tra la dedizione allo studio e la passione per i giochi. La loro quotidianità verrà sconvolta quando decideranno di ficcare il naso nella parte più oscura di internet: la tranquillità e la spensieratezza si trasformeranno così in una corsa contro il tempo per salvare la vita di una ragazza coinvolta in un misterioso rituale occulto.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni si può contattare il numero 377 3879413 (anche Whatsapp) oppure inviare una mail a granarispazioff@gmail.com