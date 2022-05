“Nessuno dimentica i folli” al Teatro Taj Lucia

CIVITAVECCHIA – “Palcoscenici” presenta un nuovo spettacolo nato dalla penna di Andrea Franco: “Nessuno dimentica i folli”. Vincitore come miglior monologo al Concorso “Settimia Spizzichino 2020”, diretto da Gabriele Zedde ed interpretato da Monica Falconi, lo spettacolo andrà in scena domenica 8 maggio alle ore 18:00 presso il Teatro Taj Lucìa.

Sinossi. Una ragazza. Una finestra. Aldilà si consuma uno dei drammi più tremendi della storia. La stessa vede portar via dalla Gestapo nazista man mano tutte le categorie “maledette” che per il disegno pazzo e senza freni di un esaltato Hitler dovevano essere eliminate. Lei sembra salvarsi, fin quando la scure del destino arriverà a fronteggiarla. Un viaggio tra presente e passato, in cui si ritrova davanti i fantasmi del passato, ora buoni e che lei ama, ora tremendi ladri di una serenità che è convinta di non riuscire più a recuperare. Avvincente, visionario, realistico, questo spettacolo è il riassunto vero e coinvolgente di un’esperienza incancellabile. Non si abbandona la protagonista della storia perché raccontandola, rende tutti parte del suo percorso.

Supervisione artistica di Mauro Ballanti. Scene, trucco e costumi a cura di Pina Dori. Musiche dello stesso Andrea Franco.

Per info e prenotazioni: 328 1224154.