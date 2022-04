“Narrazioni sulla maternità”: ultimo incontro con Daniela Gambaro

CIVITAVECCHIA – Sarà l’autrice Daniela Gambaro, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2021, a chiudere il ciclo “Narrazioni sulla maternità” organizzato dalla Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia in collaborazione con l’associazione culturale Book Faces.

Grazie al libro “Dieci storie quasi vere” si parlerà di una quotidianità che si affaccia in situazioni consuete, nelle quali a segnare lo stacco è la tipologia dei rapporti familiari e soprattutto delle maternità, ora felici, ora sofferenti, ora mancate. Dieci racconti scritti con una penna leggera e precisa, capace di narrare anche le cose più difficili, quelle terribili e scomode che sono così reali, da essere quasi vere.

“Terminano con Daniela Gambaro i tre appuntamenti programmati per parlare del tema della maternità. – sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Nei racconti della Gambaro troveremo maternità non semplici, tutte in qualche modo contrastate dall’interno o dall’esterno. Personaggi che in qualche modo devono far fronte alle loro fratture interne, e grazie alla presa di coscienza delle stesse si troveranno ad affrontare situazioni nuove e inaspettate. Sono certa che anche per questo incontro il pubblico parteciperà con grande coinvolgimento emotivo.”

Dopo i saluti della Presidente Fondazione Ca.Ri.Civ Gabriella Sarracco e di Maria Cristina Ciaffi, a dialogare con l’autrice saranno la socia Caterina Battilocchio e la giornalista Manola Camilletti. Letture di alcuni brani saranno affidate alla voce di Rita Busato.

L’appuntamento è per venerdì 22 aprile ore 17,30 presso la Sala Gurrado in Via Risorgimento 8/12.