“Napoli e dintorni” al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Uno spettacolo che unisce poesia e musica in un connubio perfetto, capace di suscitare emozioni sul filo della tradizione e della passione.

Si presenta così “Napoli e dintorni” di Mariano Perrella, in programma per domenica 18 ottobre al Nuovo Sala Gassman. Due le repliche (ore 18:00 ed ore 20:00). Le prenotazioni (obbligatorie in ossequio al protocollo anti Covid) sono possibili tramite lo 0766.672382 od il 328.1224154 oppure ancora – se si preferisce – direttamente presso il botteghino del Teatro, che rimarrà aperto fino a venerdì 16 in orario 16:00 – 20:00 (e-mail: botteghino@nuovosalagassman.it).