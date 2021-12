Musica inclusiva al Granarone: a Cerveteri l’Orchestra Euterpe in concerto

CERVETERI – Un appuntamento straordinario e dal grande valore sociale e artistico martedì 7 dicembre alle ore 18:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone. L’Orchestra Inclusiva Euterpe, una delle pochissime realtà musicali nel mondo capace di unire sotto la magia della musica ragazzi con disabilità, professionisti e principianti, si esibirà in concerto con un ricco repertorio con le musiche tipiche delle festività.

Da “Jingle Bells” a “La Vita è bella”, passando per il meraviglioso “Inno alla Gioia” fino a brani più popolari come “’A città ‘e Pulecenella” e il capolavoro di Domenico Modugno famoso nel mondo “Nel blu dipinto di blu”, questo meraviglioso e originalissimo ensemble che si esibirà sotto la Direzione del M° Tommaso Liuzzi offrirà uno spettacolo davvero tipico del Natale, fatto con passione, amore e voglia di stare insieme uniti sotto il linguaggio universale della musica.

Il concerto, inserito all’interno delle manifestazioni del Natale Caerite, è ad ingresso gratuito. Nel pieno rispetto delle vigenti normative, è obbligatorio il super green-pass ed è obbligatorio indossare la mascherina protettiva. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3938884426

“Quello con l’Orchestra Inclusiva Euterpe è un appuntamento che sono davvero fiera di poter annoverare all’interno del programma del Natale Caerite – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali – si tratta di una realtà meravigliosa, che unisce in un unico gruppo persone con disabilità a professionisti affermati a semplici amanti della musica ma che insieme condividono il grande amore per la musica. Mai come in questo caso, le sette note del pentagramma rappresentano un linguaggio universale. Invito la cittadinanza a partecipare a questo evento, che sono certa vi regalerà una grande e piacevole emozione”.

L’Orchestra Inclusiva Euterpe nasce dall’idea del Maestro Tommaso Liuzzi per dare a tutti l’opportunità di esprimersi attraverso la musica. L’ Orchestra è composta da persone con disabilità lieve, medio e grave, e terapisti oltre ai volontari che suonano a livello amatoriale.

L’Orchestra Inclusiva “Euterpe Ensemble” diretta dal M° Tommaso Liuzzi vanta concerti ed esibizioni in Italia e all’estero presso teatri, ospedali, e luoghi culturali come l’Auditorium “E. Morricone” dell’ Università di Tor Vergata di Roma, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di Roma, il Teatro Ghione di Roma, il Teatro Quirino di Roma, il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, l’Atac di Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, il Conservatorio di Benicarlò in Spagna.

Il più importante di tutti, quello alla Sala Nervi davanti Sua Santità il Pontefice Papa Francesco.