“Mio padre Re Artù” per la Stagione ragazzi al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento al Nuovo Sala Gassman con la Stagione Ragazzi a cura della Blue in the Face.

“Mio padre Re Artù”; questo il titolo dello spettacolo scritto da Simone Luciani per la regia di Chiara Tranquilli che andrà in scena giovedì 16 e venerdì 17 dicembre alle ore 21:00 .

“Il corpo di Uther Pendragon non è ancora freddo quando Lord e Baroni si scagliano in una guerra fratricida contendendosi la corona di Britannia. Passeranno degli anni prima che il figlio di Uther, Artù, estragga Excalibur dalla roccia e riesca a riunificare il regno, consacrandosi come la leggenda che tutti conosciamo. Ma non sempre le storie hanno un lieto fine ed in una notte di luna piena Camelot cade. Morte e distruzione dilagano per il regno e Artù, unico superstite, si trova faccia a faccia con il fantasma di sé stesso: il suo figlio bastardo, Mordred. Uno spettacolo che ripercorre le gesta di Re Artù e dei suoi cavalieri e che vi rivelerà la verità che fino ad ora non conoscevate. Tutto ciò di cui eravate sicuri fino ad ora…beh…potrebbe essere un inganno”.

Sul palco: Matteo Tuscolano (nel ruolo di Merlino), Filippo Granati (Artù Pendragon), Flavia Pennesi (Lady Nimue), Davide Cantarini (Mordred Pedragon), Mirko D’Alberto (Caino), Martina Crescentini (Morgana Pendragon).

Ingresso: 5 euro.

Prenotazioni al 328 1224154