Mercoledì la presentazione del libro “Jiox il Sikano”

CIVITAVECCHIA – Mercoledì 24 febbraio, dalle ore 16.00, presso la sede della Sezione locale dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia (in Via Fusco), avrà luogo la presentazione del libro “Jiox il Sikano” di Giuseppe Panepinto. Previsti gli interventi di Gaetano Ruocco (Presidente nazionale ANSI), Angelo Rauso (Vice Presidente dell’Area Centro ANSI), Pietro Cozzolino (Giornalista) e dello stesso autore. Modererà il Presidente della locale Sezione Sottufficiali, Paolo Giardini. L’evento culturale si svolgerà in ossequio alle disposizioni emanate per il contenimento del Covid-19. “La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande”. (cit. Hans George Gadamer). Dunque, non mancate!

Note

“Jiox il Sikano”, edito da Studio Byblos è il primo romanzo storico a firma di Giuseppe Panepinto. Il suddetto apre una collana programmata in cinque volumi (“I Sikani”) e vanta la prefazione di Alessandro Borghi. Il disegno di copertina è opera di Pietro Cozzolino.