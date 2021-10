“Me vedo co uno” al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Sabato 16 ottobre alle ore 21,00 arriverà sul palco del Nuovo Sala Gassman Alessandra De Pascalis con lo spettacolo “Me vedo co’ uno”. Scritto e diretto da Alessandro Carvaruso, lo stesso, grazie ai cinque personaggi interpretati in scena, promette di far ridere molto e anche di ragionare su certi “schemi”. La suddetta sarà accompagnata da Francesco Lappano (che altresì curerà le coreografie) e dal pianoforte del Maestro Giovanni Zappalorto, che supporterà il testo e la voce narrante di Piero Cardano con la sua musica di livello. Ci sono quindi tutti gli ingredienti giusti per passare una bellissima serata a Teatro.

E per coloro che non potessero di sabato, lo spettacolo andrà in replica domenica 17 a partire dalle ore 19,00.

Info e prenotazioni: 328 1224154; botteghino@nuovosalagassman.com