Mauro Fratini porta la stand up al Granari Off

CIVITAVECCHIA – Domenica 12 febbraio alle ore 18:00, arriva sul palco del Granari Spazio Off, con uno spettacolo aggiornato ad hoc per l’evento, Mauro Fratini, uno dei decani della stand up in Italia, padre putativo della prima formazione di artisti che si è cimentata in questo genere, ovvero Satiriasi. “The Young Power” ci mette di fronte a quelle che sono le criticità del nostro mondo attuale, troppo connesso all’esterno per essere presenti in quello reale, riflettendo e ridendo delle situazioni che quotidianamente ci si presentano, e su cui spesso non ci soffermiamo troppo a pensarci.

Dice lo stesso Fratini sul suo lavoro: “Siamo tutti coinvolti e sconvolti dai cambiamenti epocali che ci stanno imponendo le tecnologie digitali e fatichiamo per ridefinirci come esseri umani che si divertono a vivere. Sembra che sia impossibile gestire le nostre vite con la sola, incasinata e insufficiente intelligenza naturale. Siamo iper-connessi all’esterno ma disconnessi internamente e diventiamo spesso impacciati e comici. Spettacolo per ridere assieme delle nostre contraddizioni e tentare così di recuperare un senso e una vitalità serena che gli algoritmi, pilotati, non possono fornirci. Siamo uomini, animali che ridono e che piangono, occorre ripartire da qui. In alto i vostri Cuori!”

Per tutte le informazioni e le prenotazioni basta cercare il titolo dello spettacolo sulla piattaforma Billetto.