Luglio a Tarquinia: una kermesse di eventi, spettacoli, arte e divertimento

TARQUINIA – Luglio ricco di eventi, tra musica, teatro, spettacoli e mostre d’arte è quello che stiamo vivendo a Tarquinia. Tante le date in programma da non perdere per trascorrere un’estate in allegria ma nel rispetto delle normative anti covid-19.

L’amministrazione comunale lavora senza sosta alla realizzazione già in corso degli eventi dell’estate tarquiniese che quest’anno si vede arricchita di tanti appuntamenti che spaziano dalla cultura all’arte, concerti, mercatini, presentazioni di libri, animazione per bambini.

Tra gli eventi del mese di luglio i due festival di musica Paesaggi dell’arte e il programma di concerti jazz, che vedranno nelle piazze e nei luoghi più suggestivi del lido e del centro storico esibirsi musicisti di grande spessore. Professionisti del settore che sapranno conquistare un pubblico sempre più interessato agli eventi di qualità.

Dopo anni di assenza andrà di nuovo in scena a Tarquinia lido il 27/28/29 luglio la Rassegna del teatro popolare, presso una delle aree estive adibite per l’occasione, spettacoli gratuiti ma con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Anche il Festival hippie il 23 e 24 luglio tornerà ma questa volta a Tarquinia lido dove hippie market, artisti di strada, street band e molto altro coloreranno il lungomare coinvolgendo grandi e piccini nel magico mondo iconico dei figli dei fiori.

Tanti gli appuntamenti anche alla chiesa di Santa Maria in Castello pensati per onorare al meglio il 900esimo anno dalla sua fondazione.

Il 10 luglio il chitarrista Giovanni Palombo sarà ospite a Paesaggi dell’Arte con un concerto che si svolgerà sul sagrato della chiesa dal sapore mediterraneo, il 18 luglio invece questa volta all’interno della chiesa, il coro diretto da Luca Purchiaroni con il “Processo alla canzone italiana” presenterà uno spettacolo tra musica e teatro da non perdere.

L’estate è anche la stagione delle fiere e dei mercatini che si alterneranno tra le vie del centro storico e il lido, dove dal 16 al 18 luglio sarà presente l’immancabile fiera d’estate.

Per far divertire i più piccini saltimbanchi, teatro dei burattini e animazione saranno presenti sia al lido che al centro storico con i classici spettacoli a partire dalle 21.30.

Le domeniche imperdibile l’appuntamento al mercato settimanale di viale dei tritoni dove continua il progetto AGORIAMO (relazioni a km 0) , la fusione tra mercato e musica innovazione assoluta dell’estate tarquiniese.

Ed ancora visite guidate, mostre d’arte e appuntamenti enogastronomici per gli amanti del centro storico.

Tra gli eventi d’arte sicuramente più attesi, la mostra di Marcello Silvestri curata da Gianluca Marziani, che verrà inaugurata il 22 luglio al Museo Nazionale Etrusco. Un progetto che affonda le radici nell’identità artistica del nostro territorio, nato dalla volontà di riportare le persone nei luoghi della cultura.

Un luglio tutto da vivere quindi per cui si ringraziano anticipatamente tutti gli Enti patrocinanti, le associazione coinvolte, gli artisti e l’intera amministrazione comunale.

