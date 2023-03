“L’Ora Maria Dolente”: voci delle passioni tra sacro e popolare al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Venerdì 31 marzo alle ore 21:00 al Nuovo Sala Gassman, un evento che immergerà il pubblico nell’atmosfera pasquale: “L’Ora Maria Dolente” – Voci delle Passioni tra Sacro e Popolare”, concerto a cavallo tra musica e recitazione, con la messa in scena di Nando Citarella. Voci di Lucilla Galeazzi, Vanessa Cremaschi, Daniela Di Renzo, Roxana Ene Florina e dello stesso Nando Citarella, accompagnatevdalle voci e dai tamburi dell’Ensemble Equivox & Cymbalus nonché da altri musici quali la citata Vanessa Cremaschi (violino), Salvatore Rotunno (chiatarra) e Stefano Poggelli (ghironda). Inoltre, voci narranti di Anna Baldoni e Rosaria Caruso. Costumi realizzati da Nathalie Leclerc. Il tutto a cura delle Compagnie “Blue in the Face” e “La Paranza”.

Info, come sempre, al 328 1224154. Orario botteghino: 17:00 / 20:00.