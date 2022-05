“Lo strano caso del Ragionier Antonio Scarpa” arriva al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – “Lo strano caso del Ragionier Antonio Scarpa”. Questo il titolo dello spettacolo, omaggio all’indimenticabile Anna Marchesini, che andrà in scena al Teatro Nuovo Sala Gassman giovedì 19 e, in replica, venerdì 20 maggio alle ore 21:00. Adattato e diretto da Vincenzo Ricotta, lo spettacolo vedrà sul palco Simona De Leo. Contributo in voce di Bice Bolla e dello stesso Vincenzo Ricotta.

Sinossi

“Ti manciassi” dicono le mamme siciliane ai loro piccoli. Il “Ti mangerei” è la forma di amore e, insieme, di possesso estremo che una mamma esprime verso la sua creatura. Un amore ancestrale che arriva a desiderare quindi il possesso totale dell’altro, quasi fosse cibo da interiorizzare, nutrimento per divenire un corpo unico. Così come nel sacramento dell’eucarestia, dove il “corpo di Cristo” viene interiorizzato dal credente che ne riceve nutrimento dell’anima e, del suo corpo, ne fa casa per l’Amore. Se la metafora di cibarsi dell’altro esprime dunque amore, il solo pensiero di darne seguito letterale, nel passaggio dalle parole ai fatti, turba le coscienze e fa riflettere sulle conseguenze di un amore tossico nato malato. Un lucida farneticazione nata dal vuoto dell’anima avvertito dall’annunciata assenza dell’altro che si tramuta in follia bella e buona. Un modo nuovo per affrontare il nuovo viaggio, a tempo, della propria vita. Poi nella logica del “tanto peggio, tanto meglio” o del “se non potrà essere mio, allora non sarà di nessun altro” il fuoco purificatore prenderà il sopravvento. Eventi della realtà hanno superato la fantasia.

Prenotazioni al 328 1224154