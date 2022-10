Lo spettacolo “Le Croquelune” inaugura il ciclo delle iniziative domenicali di “PAGINEaCOLORI”

TARQUINIA – Lo spettacolo “Le Croquelune” inaugura il ciclo degli appuntamenti domenicali di “PAGINEaCOLORI” ed è la prima volta che una rappresentazione del festival è esclusivamente rivolta al pubblico dei bambini più piccoli, tra i tre e cinque anni. Per l’occasione l’oratorio di Santa Croce, al civico 25 di via Giuseppe Garibaldi, il 30 ottobre, alle 16,30, con replica alle 17,30, si trasformerà in teatro per uno spettacolo (ingresso libero) dedicato al ciclo della luna, all’inquietudine del buio e alla magia del plenilunio, che sarà messo in scena da Valeria Emanuele, della compagnia italofrancese Les Tetes de Bois.

Una bellissima storia di Anna Noysier, diventata libro per le edizioni francesi Grandir più di venti anni fa, che ha ispirato uno spettacolo pensato per i più piccoli, per esplorare la dimensione del sonno e della notte.

“Le Croquelune è un poetico e tenero personaggio che fischia, soffia la musica del cielo e delle stelle facendo sì che questo soffio spazzi via come un vento prodigioso gli incubi che popolano le notti scure senza luna dei bambini – è scritto nella presentazione dello spettacolo -. Ma, golosone, quando la Luna è bella, tonda come un bel melone dorato, non può trattenersi e… gnam gnam…fino all’ultima briciola”.

Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Regione Lazio (Laziocrea) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile (Cag) di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.

Per rimanere aggiornati, si possono seguire la pagina Facebook “Pagine a Colori Festival”, il profilo Instagram “Festivalpagineacolori” e il sito www.pagineacolori.it. Per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0766 849282/284.