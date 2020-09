CIVITAVECCHIA – Venerdì 18 Settembre, ore 18.00, nella sede M5S di via Cialdi 28, per l’iniziativa “Libri in Movimento” è la volta di Alessio Follieri. Scrittore e filosofo, a soli 19 anni inizia un percorso di ricerca incentrato sulla natura della realtà, analisi dell’esistenza umana e della vita nell’universo, studi che in breve lo hanno portato ad essere uno dei più giovani relatori freelance in diverse testate giornalistiche, quotidiani, riviste di settore, conferenze pubbliche e rubriche Tv.

Durante il prosieguo dell’evento, inoltre, avremo anche il piacere di assistere all’esibizione del giovane talento Lorenzo di Ionna al clarinetto.

Si invitano i partecipanti ad indossare le mascherine, in conformità alle disposizioni anti-Covid.