“Libri con le Stelle”: secondo appuntamento con Simona Baldelli

CIVITAVECCHIA – Secondo appuntamento con la grande narrativa italiana. Questa volta ospite dell’associazione culturale Book Faces di Civitavecchia, organizzatrice della rassegna che va sotto il nome di “Libri con le Stelle” con il contributo della Fondazione Cariciv e di altri benefattori tra cui il Civitavecchia Rugby Centumcellae, il Gruppo Immobiliare Bisozzi, CVM il Rubinetto, Oro In di Mario Girelli, Le delizie di Nonna Rosa, il Demodé cocktail bar, Estetica Annalaura e la Palestra VIP Club, sarà la scrittrice Simona Baldelli.

Già vincitrice del premio John Fante opera prima con il romanzo “Evelina e le fate”, successivamente distribuito in Spagna e America Latina e trasmesso da RadioRai 3 nell’ambito del programma Farenheit, Simona Baldelli ha al suo attivo sette romanzi pubblicati con Giunti, Piemme, Sellerio. L’ultima sua opera è del 2021 e si intitola “Alfonsina e la strada”. Il romanzo racconta di Alfonsina Strada, la storia e le avventure della ciclista che per prima sfidò il maschilismo sportivo partecipando, unica donna, al Giro d’Italia del 1924. Quell’anno, a seguito della rinuncia di famosi campioni, occorreva qualcosa di eclatante e si decise di accogliere la richiesta di una donna di trentatré anni che insisteva da tempo per partecipare al Giro.

La presentazione del libro, a cura di Ernesto Berretti, si terrà venerdì 23 luglio alle ore 19.00 presso il Parco della Resistenza (Parco Antonelli). La vendita del libro sarà curata dalla libreria Dettagli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.