L’estate di Civitavecchia chiude alla grande con la seconda edizione di “Vivere il mare”

CIVITAVECCHIA – Torna a Civitavecchia la seconda edizione di “Vivere il mare”, lo spettacolare evento inaugurato lo scorso anno nella splendida cornice del Porto storico. Da Giovedì 5 a domenica 8 ottobre, da piazza della Vita al Forte Michelangelo, dall’anfiteatro all’Antica rocca fino al mare, un’unica grande location ospiterà fiere, esposizioni nautiche, mostre, gare sportive e stand gastronomici che celebreranno il mondo marino in tutte le sue forme, sociali, sportive, economiche e storiche.

«Siamo veramente felici di avere organizzato un evento così importante» ha dichiarato l’assessore al Commercio Dimitri Vitali, «perché Civitavecchia meritava una manifestazione del genere e perché, oltre a confermare “Vivere il mare” per il secondo anno, stiamo programmando l’istituzionalizzazione dell’evento che da qui in avanti rappresenterà l’appuntamento fisso per la degnissima chiusura della lunga estate civitavecchiese. Non è mai facile organizzare eventi di questa portata, tante sono le realtà da coinvolgere, oltre al lavoro di raccordo tra gli organizzatori e l’Autorità portuale, la Capitaneria di porto e le Forze dell’Ordine, ma ci siamo riusciti con il massimo impegno di tutti, in primis dell’Ufficio Commercio che mi sento di ringraziare in maniera particolare, senza dimenticare gli espositori e le federazioni sportive che hanno scelto di fare grande questa festa di tutti».

«Un grande applauso a tutti» ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco, «a cominciare dall’assessore Vitali e dall’Ufficio Commercio, agli organizzatori della kermesse e delle gare. Questa è la strada giusta, Civitavecchia non poteva continuare a vivere alla giornata: fin dal primo giorno di quest’Amministrazione, il nostro impegno è stato quello di far sì che i grandi eventi venissero istituzionalizzati e continuassero nel tempo, con una prospettiva di continuità che la città merita».

“Vivere il mare” è una festa di tutto il settore – nautica, pesca, sport, turismo, arte e agroalimentare – curata dall’associazione culturale P.A.U.I Eventi & Fiere, con aree espositive dove verranno presentate anche tutte le ultime novità, dalla nautica alla pesca, alla quale saranno dedicate due gare, sabato e domenica, “a bolentino” e con canna da riva. Il clou della manifestazione saranno certamente le sfide finali per l’ultima tappa del “Grand Prix Aquabike”, una gara ad alto tasso d’adrenalina che deciderà i vincitori assoluti del Campionato italiano moto d’acqua 2023, che verranno premiati nel pomeriggio di domenica, mentre sabato sera saranno consegnati i premi per il campionato italiano 2022, conclusosi a Civitavecchia in occasione della prima edizione di “Vivere il mare”.

Non mancheranno l’Area Food, dove si potranno degustare le specialità del pescato locale, e le “Storie del mare”, incontri speciali con chi vive il mare da sempre.

Altro momento attesissimo il “Palio marinaro”, organizzato dall’ASD Mare Nostrum 2000 presieduta da Sandro Calderai, che vedrà sfidarsi alcuni equipaggi su imbarcazioni storiche a remi, esposte anche nello spazio-fiera insieme a foto dei pali marinari degli anni Cinquanta, a ricordare il legame antico di Civitavecchia e del suo territorio con il mare.