CIVITAVECCHIA – Martedì 19 luglio, secondo atteso appuntamento in seno al Cartellone Estivo dell’Arena Gassman. Per il ciclo “Notti magiche”, alle ore 21:00 andranno in scena “Amori, sentimenti, altre complicazioni”. Un viaggio poetico, letterario e appunto sentimentale con Gino Saladini, Marco Manovelli e Tiziano Leonardi. Ingresso: 15 euro inclusa una degustazione.

Ulteriori info e prenotazioni al 328 1224154.