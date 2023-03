“Le casellanti” di Rai Isoradio fa tappa a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – L’8 marzo 2023 gli inviati di “Le casellanti”, programma di Rai Isoradio ideato e condotto da Ivan Cardia, che promuove i territori, farà tappa a Civitavecchia. In onda ogni giorno tranne sabato e domenica, “Le casellanti” è nato per valorizzare i territori attraverso la voce della gente che vive la quotidianità dei luoghi: cultura, radici, tradizioni, dialetti, eccellenze enogastronomiche e altro ancora sono oggetto di chiacchierate e racconti informali. Per chi ha voglia di parlare della “sua” Civitavecchia, l’appuntamento è mercoledì alle ore 11 Caffè del Corso, in corso Centocelle.