Le “Notti magiche” dell’Arena Gassman proseguono con “Cantastelle”

CIVITAVECCHIA – Il ciclo delle “Notti magiche” ricomprese nel Cartellone Estivo dell’Arena Gassman prosegue con uno spettacolo straordinario, che ha già riscosso uno strepitoso successo. Martedì 9 agosto alle ore 21:00 andrà infatti in scena “Cantastelle” di e con Andrea Perrozzi (pianoforte e voce).

Sinossi

Cantastelle significa cantare qualcuna di queste vite, raccontare la storia di esistenze significative: dall’asso sportivo ai due amici inseparabili che, crescendo, hanno abbracciato ideali politici estremi e contrari; dal ragazzino che, guardando l’universo, decide di diventare astronauta per osservare i pianeti da vicino e vedere se davvero siano le “lentiggini di Dio”, alla donna che trova l’amore della sua vita, ma è il 1961, si trova in Germania e un muro li divide per 28 anni… Storie di vita, che accendono i cuori dell’uditorio e poi si fanno astri su nel cielo, cantate attraverso le composizioni più belle ed emozionanti del nostro tempo, scritte da nomi importanti come Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Lucio Dalla e molti altri cantautori italiani, altre “stelle” del nostro firmamento artistico. Stelle che vengono cantate dalla voce sensibile di Andrea Perrozzi, attore e cantante, sostenuto da un gruppo di musicisti dalla grande carica emotiva, per offrirvi una serata emozionante, divertente, a momenti struggente, di certo indimenticabile, tra i ricordi delle “nostre” ma soprattutto delle vostre vite, con uno sguardo al passato per riempire di un nuovo senso il futuro che ci attende.

Ingresso: 15 euro, con degustazione. Orario botteghino 17:00 / 20:00 –

Lunedì / Venerdì. Info al 328 1224154