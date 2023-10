L’arte di Luisella Toti in mostra alla Rocca Medievale

CIVITAVECCHIA – La Rocca Medievale del porto storico ospiterà dal 14 al 22 ottobre la mostra personale di Luisella Toti, artista civitavecchiese che i più conoscono per l’arte orafa. Le opere esposte tra le antiche mura rappresentano invece l’altra anima della Toti, quella della sensibile osservatrice della natura, rappresentata con delicato lirismo che richiama la grande stagione dei pittori naturalistici tra fine Ottocento e inizi Novecento. Come scrive Ombretta Del Monte, “da artista ad artista”, «Luisella Toti dà esistenza a una rappresentazione pittorica di straordinaria intensità creativa» cogliendo «tramonti e movimenti di nuvole e di acque in un emozionante vibrare di colori e sensazioni».

La Fondazione Odoardo Toti (padre dell’artista, al quale è dedicata l’esposizione) ha ringraziato il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, l’assessore alla Cultura e Turismo Simona Galizia, il presidente dell’Adsp Pino Musolino e la curatrice della mostra Ombretta Del Monte. La mostra è patrocinata infatti dal Comune di Civitavecchia e dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e sarà aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30.