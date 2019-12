CIVITAVECCHIA – Giovedì 2 gennaio, alle ore 21:00, presso il Granari Spazio Off, la “Compagnia Teatrale “Excalibur” presenta “L’antico dubbio”, scritto e diretto da Francesca Nunzi, con: Lara Paolillo, Giuseppe Scoglio, Pietro Giorgetti e Massimo Di Anne. Scenografia e costumi: Marco Maria Della Vecchia. Audio e luci: Pietro Giorgetti.

In una giornata come tante, in un’epoca ormai lontana ma ferma nella memoria, un bambino sta per nascere, il bambino dei bambini, colui che cambierà per sempre la storia dell’uomo, lui stesso uomo, ma figlio di Dio: Gesù di Nazareth.

Questa la storia davvero singolare che Francesca Nunzi porterà in scena con Lara Paolillo nel ruolo di Maria, insieme a Giuseppe Scoglio, nei panni di Giuseppe. Di origine napoletana, la città della precarietà ma anche della capacità di invenzione e di sopravvivenza, i due futuri genitori del bambino più impegnativo e più importante di tutti i tempi litigano per quello che resterà per sempre “l’antico dubbio”: di chi è quel bambino? È stato davvero lo Spirito Santo a concepirlo? È in buona fede Maria e invece Giuseppe è il solito uomo malfidato?

Un dialogo serrato per un atto unico in cui i due attori, supportati da un insolito angelo (Pietro Giorgetti) ed un divertente ciuccio (Massimo di Anne) , intratterranno gli spettatori in esilaranti e dolcissime situazioni che non mancheranno di regale al pubblico tante risate.

Per le prenotazioni: 331 3497182 – 388 6990602

Si può contattare inoltre il Granari Spazio Off al numero 377 387 9413 (anche Whatsapp) o scrivendo una mail a granarispazioff@gmail.com