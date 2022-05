Ladispoli. “Scritti e manoscritti” ospita la scrittrice Jana Karšaiová

LADISPOLI – Prossimo appuntamento presso la libreria Scritti e Manoscritti di Ladispoli con Jana Karšaiová venerdì 6 maggio alle 18.00.

Jana Karšaiová è tra i 12 finalisti candidati al Premio Strega di quest’anno, con il libro “Divorzio di velluto” pubblicato da Feltrinelli, e la motivazione che ha spinto Gad Lerner a proporla per il prestigioso premio letterario è la seguente: “In divorzio di velluto è inscritto il fascino del romanzo europeo. O, se preferite, la nuova europa declinata in letteratura italiana da una scrittrice esordiente slovacca che, da autodidatta, grazie a vent’anni di studio, nella nostra lingua ha trovato il mezzo più adatto a esprimere mirabilmente la sua condizione esistenziale.”

È una storia di assenze che pesano, di tradimenti, di desideri temuti e mai pronunciati, di strappi che chiedono nuove risorse per essere ricomposti, di sradicamento e di rinascita – una ricerca di sé della protagonista e del suo paese, entrambi orfani di un passato solido.

La scrittura versatile e profonda di Jana Karšaiová è straordinaria per un’autrice che ha scelto l’italiano come lingua elettiva. Un esordio letterario di grande maturità. Jana Karšaiová girerà l’Italia e tra tane belle realtà passerà anche a Ladispoli.

Questi i prossimi appuntamenti:

Venerdì 6 maggio ore 18:00 Libreria Scrittiemanoscritti

In dialogo con Irene Donini

Sabato 7 maggio ore 12:00 Libreria Nuova Europa I Granai

In dialogo con Donatella Di Pietrantonio

Domenica 8 maggio ore 17:30 Cinema Italia Macerata

In dialogo con Loredana Lipperini

Incontro con i dodici candidati Il Premio Strega 2022, in collaborazione col Festival Macerata Racconta e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci