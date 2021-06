Ladispoli. L’artista Sergio Bonafaccia inaugura la riapertura della sua mostra sul Caravaggio

LADISPOLI – L’artista Sergio Bonafaccia, dopo il successo ottenuto con la messa in opera della scultura bronzea dedicata a Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, sul lungomare di Palo, e donata alla città di Ladispoli, inaugurerà sabato 19 Giugno 2021 alle ore 16.00, nella sala espositiva dell’Hotel Villa Margherita in via Duca degli Abruzzi 147, la mostra pittorica sulle riproduzioni dei quadri del Caravaggio da lui realizzate. L’evento è patrocinato dal Comune di Ladispoli e Assessorato alla Cultura.

Il pittore, già noto per le sue tele caravaggesche sul territorio, ha voluto realizzare questa mostra nella città per avvicinare il pubblico alla storia del Caravaggio e al suo triste epilogo, che lo lega storicamente, secondo le fonti del prof. Vincenzo Pacelli, al Castello Odescalchi di Palo, ultimo approdo dell’artista.

Modera il convegno la pittrice e critico d’arte Ombretta Del Monte, che presenterà l’artista e il suo percorso artistico, caratterizzato da una mescolanza di colori che rendono le tele pressoché uguali all’originale; interverranno al convegno l’Assessore alla Cultura Marco Milani, il maestro d’arte Alessio Atzeni, il pittore e critico d’arte Emilio Yuri Paolini, il direttore dell’OgMF Massimo Bacci, l’attore e regista Agostino De Angelis.

La mostra, con ingresso libero e rispettando le vigenti normative anti Covid, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 fino ad Ottobre.