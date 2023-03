Ladispoli. Gli artisti rendono omaggio al Santo Patrono con l’iniziativa “L’arte in cammino con San Giuseppe”

LADISPOLI – “In attesa della processione con la statua del Santo Patrono del 19 marzo, gli artisti di Ladispoli per tutta la settimana renderanno omaggio a San Giuseppe con una serie di esposizioni ed incontri nelle parrocchie della nostra città”.

A parlare è il sindaco Alessandro Grando che ha presentato l’iniziativa “L’arte in cammino con San Giuseppe”, ideata dalla delegata all’Arte, Felicia Caggianelli ed il delegato ai Rapporti con le comunità religiose, Mario Buonocore, patrocinata dall’amministrazione comunale e sostenuta dalla Diocesi di Porto e Santa Rufina.

“Dopo tre anni – prosegue il sindaco Grando – in cui la tradizionale processione del Santo Patrono per le strade di Ladispoli è stata condizionata dalla pandemia, gli artisti locali hanno deciso di celebrare San Giuseppe con cui la nostra città ha un rapporto tradizionalmente intenso. Nel corso degli incontri che si svolgeranno in questi giorni nelle parrocchie di Ladispoli, i bambini del catechismo e le loro famiglie ascolteranno dagli artisti e dagli ecclesiastici la storia del santo, potranno ammirare splendidi dipinti del Patrono, in un momento di significativa simbiosi tra arte, fede ed aggregazione sociale. A nome dell’amministrazione comunale ringrazio gli artisti ed i due delegati per un progetto che si snoderà per tutta la settimana”.

Ricco il calendario delle iniziative che prenderà il via mercoledì 15 marzo alle ore 16,30 nella sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria del Rosario in via Odescalchi alla presenza del Vicario Generale della Diocesi di Porto e Santa Rufina, e Presidente del Capitolo dei Canonici, don Alberto Mazzola. Giovedì 16 marzo, alla stessa ora, gli artisti incontreranno i bambini nella chiesa di San Giovanni Battista in via Garibaldi, insieme al parroco don Valerio Grifoni. Venerdì 17 marzo il progetto “L’arte in cammino con San Giuseppe” si sposterà nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via dei Fiordalisi.

“Insieme al delegato Mario Buonocore – dice la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli – invitiamo tutti gli artisti del territorio che hanno realizzato opere riguardanti San Giuseppe a partecipare agli eventi portando i loro dipinti. L’appuntamento per chi volesse aderire è il 15 marzo davanti alla parrocchia di Santa Maria del Rosario”.

Hanno già aderito all’iniziativa i pittori Teresa Marrone, Vicky Angelucci, Graziella Sanna, Felicia Caggianelli, Biagio Camicia.