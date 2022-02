Ladispoli. Dal 24 febbraio alla Biblioteca comunale “Lettori si nasce!”

LADISPOLI – Da giovedì 24 febbraio, presso la biblioteca comunale Peppino Impastato, un’iniziativa rivolta ai bimbi piccolissimi ed ai loro genitori, perché leggere è anche una cosa da piccoli: “Lettori si nasce!”

Attraverso il vasto patrimonio della Sala Ragazzi e le numerose iniziative organizzate nell’ambito degli appuntamenti del programma nazionale “Nati per Leggere”, la Biblioteca ha sempre riservato a questa categoria di utenza tante attenzioni per promuovere la diffusione della lettura fin dai primi giorni di vita: una lettura di relazione dei genitori ai loro bambini.

Purtroppo gli ultimi due anni sono stati difficili e tanti degli appuntamenti dedicati ai più piccoli sono stati limitati per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole.

A partire da giovedì 24 febbraio i bibliotecari della Peppino Impastato aspettano tutti i bimbi nati a partire dal 1° gennaio 2021 per accoglierli con un dono: sarà un’occasione speciale per fare amicizia, mostrare la Biblioteca ai genitori che ancora non la conoscono, iscriversi, spiegare tutti i servizi e attività e, soprattutto, parlare dell’importanza delle lettura in famiglia fin dalla primissima età.