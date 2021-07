Ladispoli. Al via la prima “Fiera del Libro e degli Editori”

LADISPOLI – Tutto pronto per Ladispolibri, la prima Fiera del Libro e degli Editori, organizzata dal Comune, che prenderà il via oggi, venerdì 2 luglio.

“Viste le adesioni che abbiamo ricevuto – ha commentato l’assessore alla Cultura, Marco Milani – l’anno prossimo coinvolgerà almeno 50 editori per diventare la fiera del libro più grande del centro sud. Venerdì 2 luglio il programma serale terminerà con l’ultima presentazione alle ore 20:00 e, vista la concomitanza della partita Italia-Belgio, Sebino Nela ha dovuto rinunciare quindi alla presentazione del suo libro, con grande dispiacere. Tra gli appuntamenti di spicco della Fiera del libro, Tiziana Giardoni che presenterà per La Corte Editore “Tsunami” il libro primo in classifica da settimane scritto da Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, recentemente scomparso. Altro momento interessante sarà sabato alle 18:00, quando dopo la presentazione del libro di Mauro Pedone (h.17.00) , si terrà un piccolo concerto de “La Compagnia del carro”, che proporrà una breve ma ricca performance vibrazionale con campane tibetane e voce, shruti box e bansuri, gong e tamburo shamanico, thetra drum mediterraneo e profumo essenziale”.