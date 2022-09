“L’abuso e la manipolazione nella relazione tossica”, se ne parla a Tarquinia

TARQUINIA – “L’abuso e la manipolazione nella relazione tossica”. È il titolo della conferenza a ingresso libero che si terrà sabato 17 settembre, alle 17, nella sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia.

Organizzata dall’imprenditore Alessandro Scibilia, con il patrocinio della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS) e dell’associazione Crisalide. Donne per le donne, l’iniziativa vedrà la partecipazione dell’avvocata Luana Sciamanna, esperta di violenza di genere e relazioni abusanti, consulente dei centri antiviolenza dei Castelli Romani e docente per la Regione Lazio per la formazione degli operatori della rete antiviolenza regionale, e della psicologa e psicoterapeuta famigliare Claudia Rossetti.

“Quando Scibilia ci ha presentato il progetto di questa conferenza, abbiamo immediatamente accettato la proposta – afferma la presidente della STAS Alessandra Sileoni -. Il tema che sarà affrontato ha una notevole rilevanza sociale e coinvolge, purtroppo, tante persone. L’avvocata Sciamanna, presidente dell’associazione “Crisalide. Donne per le donne”, e la psicologa e psicoterapeuta famigliare Claudia Rossetti disegneranno un quadro chiaro ed esaustivo di questa problematica. Mi auguro quindi che ci sia una grande partecipazione”.

La conferenza sarà divisa in due momenti. Nel primo le due consulenti daranno vita a un dialogo aperto con il pubblico per parlare delle relazioni tossiche, ovvero di quelle relazioni, che possono svilupparsi sia in ambito famigliare sia in quello di coppia, contrassegnate da un forte aspetto di dipendenza in grado di portare al malessere psicologico e fisico della persona coinvolta diventando una fonte di sofferenza continua. A seguire, l’avvocata Sciamanna presenterà il suo libro “100 motivi per chiudere con un narcisista”, in cui l’autrice indica le tante buone ragioni per interrompere definitivamente un amore tossico: un elenco inesorabile, spietato e al tempo stesso divertente, per aiutare donne e uomini a liberarsi dalla trappola della relazione narcisistica.