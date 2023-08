La rassegna cinematografica all’ Arena Pincio parte con ” Rapito” di Marco Bellocchio

CIVITAVECCHIA – Dopo l’inaugurazione del 15 luglio scorso con lo spettacolo musicale “Notte gitana”, venerdì 11 agosto alle 21,15 all’Arena Pincio prende il via con “Rapito” – il nuovo film di Marco Bellocchio – “Cinearena estate”, una rassegna che durerà fino al 10 settembre. Come spiegano i rappresentanti della “Amanti Marco srl”, la concessionaria che gestirà lo spazio, «abbiamo voluto dare subito un segnale di presenza, contribuendo all’estate civitavecchiese con la programmazione di dieci bellissimi film, compresa un’anteprima assoluta, in attesa degli eventi artistici di settembre».

«Finalmente abbiamo restituito ai civitavecchiesi uno spazio che mancava da tempo» commentano il sindaco Tedesco e l’assessore Simona Galizia. «Domani si comincia con la rassegna, dopodiché, con la giusta programmazione, l’Arena Pincio tornerà ad essere la casa della danza, a disposizione delle associazioni che potranno finalmente usufruire di uno spazio adeguato per saggi, spettacoli e premiazioni».

CINEARENA ESTATE

Venerdì 11 agosto “Rapito”, di Marco Bellocchio

Domenica 13 agosto “Il colibrì”, di Francesca Archibugi

Giovedì 17 agosto “Transformers: Il risveglio”, di Steven Caple Jr.

Domenica 20 agosto “Il sol dell’avvenire”, di Nanni Moretti

Giovedì 24 agosto “Stranizza d’amuri”, di Giuseppe Fiorello

Domenica 27 agosto “Il sapore della felicità”, di Slony Slow – ANTEPRIMA

Giovedì 31 agosto “Mia”, di Ivano De Matteo

Domenica 3 settembre “L’ombra del Caravaggio”, di Michele Placido

Giovedì 7 settembre “Un uomo felice”, di Tristan Sèguèla

Domenica 10 settembre “Frankestein Junior”, di Mel Brooks